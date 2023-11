110% senza freni: 4,3 mld a ottobre









Una corsa senza sosta. Anche a ottobre il superbonus fa registrare una crescita di 4,3 miliardi sul mese precedente. I dati Enea fanno emergere la fretta a completare lavori e bonifici in vista della scadenza di fine anno, che segna il taglia fuori per l’agevolazione per i condomini destinata a passare dal 110% (o 90% a seconda dei casi) al 70%. Un taglia fuori che agita la maggioranza dopo l’emendamento presentato anche da parte di Forza Italia (con un costo appena sotto i 900 milioni per i prossimi...