Certificazione Soa e superbonus: l’attestato deve possederlo anche il general contractor

L’accesso al superbonus ha rappresentato per molti proprietari e condomìni un’opportunità irripetibile per la riqualificazione del patrimonio edilizio, grazie a generose detrazioni fiscali. Tuttavia, la normativa che disciplina queste agevolazioni è complessa e in evoluzione, soprattutto per quanto riguarda i requisiti delle imprese coinvolte nei lavori. Uno degli aspetti più delicati, e spesso sottovalutati dai committenti, riguarda la scelta del general contractor. Anche quando quest’ultimo assume...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi