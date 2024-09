A Brescia al via i corsi Ababi per amministratori di immobili

Doppio appuntamento a Brescia: al via a settembre il 20° Corso di aggiornamento per amministratori immobiliari e ad ottobre il 7° Corso di formazione per amministratori immobiliari organizzati da A.B.A.B.I. (Associazione bresciana amministratori beni immobili). Il corso di aggiornamento si terrà nei gironi 20 e 27 settembre 2024, quello di formazione dal giorno 11 ottobre al 21 dicembre 2024.

L’ A.B.A.B.I., nata ufficialmente nel 1978 come associazione di amministratori fiduciari dell’Associazione bresciana della proprietà edilizia aderente a Confedilizia, ha piena autonomia patrimoniale, operativa e decisionale e un proprio elenco riconosciuto anche a livello nazionale. Pur essendo attiva a livello locale, è stata il primo e più anziano sodalizio bresciano di amministratori di beni immobili e in particolare di condominio.

Il corso e l’esame conclusivo si terranno presso la sede dell’associazione in Brescia.

Maggiori dettagli consultando il sito: www.ababi.net