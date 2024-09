A Milano il Tar blocca i lavori nel cortile di un condominio: non si tratta di ristrutturazione

Dopo la Procura di Milano anche il Tar Lombardia si schiera contro le operazioni immobiliari che utilizzano la Scia per interventi di demolizione-ricostruzione con aumenti di volumetria e cambi di destinazione d’uso, risparmiando su oneri e monetizzazioni degli standard (i servizi pubblici). È stato perciò confermato il blocco del cantiere nella parte iniziale di via Fauchè che prevedeva la demolizione di un laboratorio-deposito per fare spazio a una palazzina residenziale di 3 piani, di cui uno ...

