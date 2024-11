A Torino evento Anaci nell’ambito di Restructura

Restructura è uno dei salone leader in Italia rivolto a professionisti del settore su riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia. Appuntamento annuale che mette in dialogo le aziende con i professionisti e con il grande pubblico per incentivare la sicurezza strutturale degli stabili e lo sviluppo verso la transizione energetica.

Nell’ambito del Salone si è tenuto il 21 novembre un evento in collaborazione con Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) insieme...