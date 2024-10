Abitare Oggi: il programma di Confabitare è su èTV per la seconda stagione

«Siamo consapevoli delle sfide che molte persone affrontano di fronte alle complesse normative del settore immobiliare. Con Abitare Oggi, Confabitare intende fornire un supporto utile per chiarire e semplificare la gestione delle proprietà e la vita nei condomini» le parole del presidente Confabitare Alberto Zanni.

Il programma, della durata di 25 minuti, precisa una nota, affronta temi centrali per la gestione condominiale e della proprietà immobiliare. Si concentra sulla gestione trasparente delle spese, il miglioramento della convivenza tra residenti e fornisce consigli utili per orientarsi nel complesso mercato immobiliare. Pur trattando argomenti validi su tutto il territorio nazionale, i dedica particolare attenzione alle problematiche specifiche di Bologna, analizzando le sfide locali e fornendo soluzioni adatte al contesto urbano. Un focus importante è dedicato alle agevolazioni per le case green: verrà spiegato in modo dettagliato come accedere agli incentivi e ai benefici fiscali per rendere le abitazioni più sostenibili, con l’obiettivo di aiutare i proprietari a trasformare le loro case in spazi più efficienti dal punto di vista energetico, tenendo però conto delle particolarità del patrimonio immobiliare italiano.

Le puntate saranno disponibili per la visione on-demand sul sito di èTV e su quello di Confabitare.