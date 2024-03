Abusi e 110%, ammessa la Cilas insieme alla richiesta di sanatoria

La presenza di abusi sanabili in un condominio non blocca la possibilità di avviare lavori di superbonus. Resta possibile presentare la Cilas, purché in contemporanea arrivi anche la domanda di sanatoria. E purché gli interventi non partano materialmente prima che la situazione sia tornata pienamente legittima. Il Tar Toscana dà queste indicazioni nella sentenza n. 306/2024, nella quale torna a esaminare il rapporto tra la maxi-agevolazione e le difformità che riguardano molti immobili italiani....

