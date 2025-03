L’invio tardivo all’Enea non mette a rischio l’ecobonus

L’invio della comunicazione all’Enea oltre il termine di 90 giorni non fa perdere l’ecobonus. La decadenza dall’agevolazione, infatti, non è prescritta da nessuna norma. Con l’ordinanza 8019/2025 la Cassazione conferma e rafforza così l’orientamento che era stato espresso con la pronuncia 7657/2024.

Il contenzioso scaturisce dal disconoscimento operato tramite un controllo automatico dell’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica per il mancato invio della comunicazione all’Enea. In ...