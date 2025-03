Le piccole spese anticipate dal portiere per il condominio

La domanda

Sono un portiere di condominio e, per esigenze lavorative, mi occupo personalmente dell’acquisto di prodotti per la pulizia e di altre piccole spese necessarie al condominio. Le spese vengono rimborsate dall’amministratore dietro presentazione degli scontrini e l’accredito avviene sul mio conto corrente personale. Tuttavia, ho notato che tali rimborsi non vengono registrati nella mia busta paga.Vorrei sapere se questa procedura è corretta dal punto di vista fiscale e contrattuale, se esistono obblighi particolari, per me o per il condominio, relativi alla documentazione e alla dichiarazione di questi rimborsi, e, infine, se il rimborso dev’essere riportato in busta paga oppure può essere gestito separatamente, senza conseguenze.