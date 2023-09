Accertamento della qualità di non condomino e contabilità al centro delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Interessante anche il caso di una pronuncia del Tribunale di Trieste sul risarcimento dovuto al locatore per il recesso anticipato del conduttore del suo appartamento. A danneggiarlo era stato il protrarsi dei lavori condominiali

In Diritto e pratica condominiale 4 settembre 2023, si segnala il commento di P. Marzotti, Servizi prestati a favore del condominio: l'azione diretta degli ausiliari e gli obblighi del condominio committente, a margine di Cassazione 19514 del 2023. La pronuncia e il pregevole contributo di Marzotti analizzano il problema se il condominio possa rivelare il presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex articolo 29, comma 2, del Dlgs 276 del 2003 quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore ai dipendenti, al qual fine occorre che il committente eserciti attività d’impresa ovvero, quale “datore di lavoro”, si serva delle prestazioni rese dai dipendenti dell’appaltatore per realizzare l’oggetto della propria attività istituzionale - prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio -, restando escluso dal campo di applicazione della norma il committente che non eserciti attività d’impresa o professionale.

Di grande interesse anche per la pratica del contenzioso condominiale è l'intervento di G. Frugoni, Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali c’è spazio per far rilevare la propria qualità di “non condomino” ?, pubblicato in Diritto e pratica condominiale 5 settembre 2023, a commento di Cassazione 17582 del 2023. La questione è stata più volte affrontata ancora di recente dalla Cassazione: ad esempio, si vedano Cassazione 28 marzo 2022, n. 9976; Cassazione 22 novembre 2021, n. 35794; Cassazione 21 febbraio 2020, n. 4697.

La conclusione è che non può essere oggetto di un giudizio tra amministratore e singolo condomino, in tema di riscossione dei contributi o di impugnazione ex articolo 1137 Codice civile il profilo dell’appartenenza, o meno, di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell’edificio, in quanto inerente all’esistenza del rapporto di condominialità ex articolo 1117 Codice civile, se non come accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla pretesa di pagamento delle spese o sulla validità della delibera, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell’articolo 34 Codice procedura civile– di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il processo senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condòmini in una situazione di litisconsorzio necessario.

G. Merello, Compete alla «discrezionalità» dell'amministratore professionista di condominio adottare il principio di cassa o di competenza, a proposito della sentenza 1816/2023 della Corte d'appello di Milano, in Diritto e pratica condominiale 6 settembre 2023, offre ai lettori preziose riflessioni sui criteri di redazione contabile del bilancio condominiale. L'articolo 1130-bis Codice civile dispone che il rendiconto sia composto da distinti elementi documentali, nei quali vanno riportati gli importi relativi alle voci sia di competenza che di cassa; occorre, e a un tempo basta, per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto che dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione sia possibile assicurare il soddisfacimento dell'interesse di ciascun condomino alla «immediata verifica» dei reali elementi contabili, facendosi applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della veridicità dell’informazione contabile.

È utile richiamare G. Merello, Il registro di contabilità ex articolo 1130, comma 1, n. 7 Codice civile: contenuto e modalità di compilazione, in Diritto e pratica condominiale 16 maggio 2023; G. Merello, Il rendiconto condominiale dev'essere redatto secondo i principi di continuità, chiarezza, trasparenza ed intellegibilità ma resta l'interrogativo sulla competenza, in Diritto e pratica condominiale 27 gennaio 2023.

Infine, in Diritto e pratica condominiale 7 settembre 2023, si può leggere M. Ponsiglione, Lavori di manutenzione delle parti comuni e danni subiti da un condomino, con riguardo a una sentenza del Tribunale di Trieste. La questione è se un condominio, a causa del protrarsi dei lavori di manutenzione delle parti comuni fabbricato, possa dirsi responsabile dei danni subiti da un condomino per il recesso anticipato del conduttore del suo appartamento. Si può ricordare un significativo precedente nella giurisprudenza di legittimità: accertata la condotta colposa del condominio, che abbia provocato l'inutilizzabilità di locali di proprietà esclusiva oggetto di un contratto di locazione, il condominio stesso può ritenersi responsabile per la “lesione del credito”, consistente materialmente nella sottrazione del bene (per distruzione, danneggiamento) dedotto in obbligazione, sicché il locatore ha diritto a conseguire dal condominio un risarcimento commisurato all’incidenza negativa esercitata da tale evento sul suo diritto a riscuotere il canone locatizio in caso di recesso del conduttore: Cassazione 21 novembre 2014, n. 24851.