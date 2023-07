Condominio non solidale se la ditta di pulizie non versa i contributi Inps di Annarita D'Ambrosio

È di indubbio rilievo l'orientamento della Cassazione espresso nella ordinanza 19514/2023 depositata il 10 luglio scorso e relativo al caso di dipendenti della ditta di pulizie del condominio che denunciano il datore di lavoro per contributi Inps non versati. L'Istituto nazionale di previdenza pretendeva la somma dal condominio perché non vi aveva provveduto la Srl presso la quale le due dipendenti risultavano impiegate.

Le pronunce di merito ed il ricorso in Cassazione

Nei giudizi di merito il Tribunale aveva accolto il ricorso del condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall'Inps, mentre la Corte d'appello lo aveva rigettato e riteneva il condominio tenuto a pagare. Per la Corte territoriale il condominio era obbligato in solido con l'appaltatore essendo incontestato che le lavoratrici avessero effettuato la prestazione lavorativa presso il condominio, il quale non aveva neanche disconosciuto la propria qualifica di datore di lavoro, limitandosi ad eccepire che l'articolo 29 comma 2 Dlgs 273/2003 non avrebbe potuto essergli applicato perché privo di personalità giuridica.

L'articolo è quello relativo alla solidarietà degli appalti. Stabilisce che l’appaltante risponde, in solido con l’appaltatore, per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori di quest’ultimo, «entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto». Ma al condominio si applica o no questa previsione?

La responsabilità solidale

Per la Corte territoriale il soggetto passivo della solidarietà, doveva individuarsi nel committente imprenditore o datore di lavoro, escludendo dalla solidarietà solo la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. Il condominio quindi era per la Corte d'appello tenuto a pagare. Rispondeva in quanto datore di lavoro a prescindere dalla possibilità di attribuirgli la personalità giuridica e non considerando neppure il fatto che non poteva neanche ritenersi che fosse una persona fisica.

Perchè il condominio non può ritenersi solidale

La Cassazione cassa invece la pronuncia ed esonera dal pagamento il condominio, chiarendo che non è applicabile alla fattispecie quanto deciso nell' ordinanza della Suprema corte, seconda sezione, la 4079 del 2022, richiamata dall'Inps. Le motivazioni sono le seguenti: il “datore di lavoro” che, in alternativa all'imprenditore, è responsabile solidale ai sensi dell'aricolo 29 Dlgs 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l'attività oggetto dell'appalto viene eseguita ovvero il condominio; infatti, se così fosse, scrivono i giudici di legittimità, sarebbe stato sufficiente per il legislatore prevedere l'obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al “committente” dell'appalto.

Così non è. Pertanto è evidente che il datore di lavoro diretto dei dipendenti per i quali si è verificato l'inadempimento contributivo, è l'appaltatore e non il committente e la garanzia della solidarietà aggiunge solo un debitore a quello principale. Può essere tale il condominio? No, secondo la Suprema corte perché la disposizione normativa individua tale debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro escludendo la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Il condominio non svolge attività d'impresa

Il discorso allora si sposta sul condominio e la sua natura. Il condominio, precisa la Cassazione, non svolge attività d’impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini (Cassazione 177/2012; Cassazione sezioni unite 10934 del 2019) perché è un ente di gestione dei beni comuni. Pertanto in capo al condominio non sussistono i presupposti di operatività dell'obbligo di solidarietà.