Affitti bloccati a Bologna. Nasce CoopAbitare per garantire stabilità ai proprietari

Mercoledì 19 febbraio alle ore 11:00, presso la sede nazionale di Confabitare in via Marconi 6/2 Bologna, si terrà la conferenza stampa di presentazione di CoopAbitare, e verrà ufficializzata la sottoscrizione dell’atto costitutivo della cooperativa, pensata per offrire ai proprietari immobiliari nuove opportunità nel mercato della locazione fornendo garanzie concrete.

Saranno presenti Alberto Zanni, presidente di CoopAbitare, e Valerio Racca, direttore della cooperativa ed esperto nella gestione ...