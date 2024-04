Affitti brevi, il codice unico parte il primo settembre

Una banca dati unica a livello nazionale per le strutture ricettive e per gli immobili destinati alle locazioni brevi. Un maxi archivio, che avrà funzioni antisommerso, sul quale Regioni e Governo hanno appena trovato un’intesa. A ogni struttura sarà associato un codice identificativo e, per la prima volta, i software regionali saranno tutti in grado di dialogare con il cervellone del ministero del Turismo. Sono questi gli elementi alla base del parere positivo appena licenziato dalla Commissione...

