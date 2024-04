Anche a San Marino un decreto legge sui bed and breakfast

Anche San marino si è dotata di un decreto legge relativo alle norme per i Bed & Breakfast, istituito al fine di regolare e distinguere le tipologie di attività. Lo comunica il presidente Asacon, Associazione sammarinese amministratori condominiali, Andrea Gregnanin che precisa: « si nota subito la differenzazione tra Bed & Breakfast imprenditoriali e Bed & Breakfast familiari. Per questi ultimi la normativa prevede più ostacoli e una classificazione tra unità abitative mobili e non, mentre manca...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi