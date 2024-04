I 40 anni de L’Esperto Risponde: come prorogare solo per tre mesi un contratto «4+4»

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 aprile 2024

È bene, prima di tutto, evidenziare che il locatore - per poter esigere la cessazione del contratto di locazione - deve averlo disdettato con lettera raccomandata a/r (con avviso di ricevimento) almeno sei mesi prima della scadenza del secondo quadriennio. Si veda in questo senso l’articolo 2, comma 1, secondo periodo e seguenti, della legge 431/1998, per il quale...