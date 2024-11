Affitti brevi, Firenze vieta le keybox. La ministra Santanché d’accordo con la sindaca Funaro

Sono diventate il simbolo dei disagi prodotti dal cosiddetto overtourism nelle città d’arte italiane: parliamo di quelle piccole scatole di plastica nera spuntate ovunque sui muri dei centri storici o attaccate ai segnali stradali e ai pali della luce. Le keybox, o lockbox come vengono anche chiamate, sono cassettine porta-chiavi che contengono la chiave dell’appartamento fittatro per pochi giorni, consentendo al proprietario di non consegnarle direttamente al turista.

Un sistema di self check-in ...