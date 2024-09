Affitti brevi, tempi stretti per ottenere il doppio codice

I proprietari che fanno affitto breve in Italia entro il prossimo 2 novembre devono ottenere il codice identificativo nazionale (Cin) da esporre sull’immobile e negli annunci, senza il quale rischiano multe da 800 a 8mila euro in base alle dimensioni dell’unità. Le sanzioni scatteranno effettivamente dal 2 gennaio, cioè dopo 60 giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole, ma la corsa (ad ostacoli) è già iniziata: per ottenere il Cin è necessario essere già in possesso del codice previsto dalle...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi