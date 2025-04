Cedolare secca, stop all’inquilino impresa

Stop alla cedolare secca per gli immobili affittati a imprese e professionisti, anche se ad uso abitativo. Il ministero dell’Economia, rappresentato dal sottosegretario Federico Freni, chiude la porta all’interpretazione data dalla Cassazione con la sentenza n. 12395 del 7 maggio scorso. L’indicazione, che sposta le linea sostenuta da sempre dall’agenzia delle Entrate in diverse circolari, è arrivata con la risposta data ieri a un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera a un quesito proposto...

