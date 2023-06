AIAConvention il primo luglio a Pomezia, riflessioni sul cambiamento del panorama immobiliare in atto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il 1° luglio alle 9.00 si terrà a Pomezia (RM), presso l'SHG Hotel Antonella, uno speciale evento, l'AIAConvention 2023 «Approdati nel nuovo mondo», incentrato sul tema del profondo cambiamento che si sta delineando nel panorama immobiliare e condominiale, sotto gli occhi di tutti, ma nell'inconsapevolezza di troppi - precisa una nota. Ci saranno interventi di grande spessore - aggiunge - i cui nomi non hanno bisogno di presentazione, perché la loro fama li precede: Alessandro Meluzzi, Francesco Di Castri, Max Gentile e non mancherà anche una ventata di ironia e di leggerezza grazie al contributo del grande Francesco Scimemi, perché abbiamo tanto bisogno anche di sorridere.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione Aiac (Associazione italiana amministratori di condominio) ed è rivolto a tutti gli amministratori di condominio, a quegli amministratori attenti, desiderosi di informarsi, andando oltre lo sterile obbligo formativo annuale, sensibili ai cambiamenti; a quegli amministratori di condominio che vogliono capire cosa bolle in pentola, quale rivoluzione sta via via prendendo piede in un futuro che è già presente. Si centrerà il focus anche sui punti di forza del professionista amministratore di condominio; sulla gestione delle relazioni, oggi più faticose che mai e sul sistema di Valori che, dalla casa al condominio, ognuno di noi ha il dovere di preservare.

La consapevolezza - conclude la nota - è il solo strumento per capire come muoversi, come restare in piedi, cosa cambiare e cosa mantenere per affrontare a testa alta le sfide del presente.Questo evento, tra informazione, riflessione ed anche un po' di sana ironia, è un'opportunità che ci concediamo per divenire più consapevoli e proattivi.

Clicca qui per la locandina. Per iscrizioni ed info scrivere a info@aiacondomini.it . Iscrizioni aperte fino a 23 giugno o comunque fino ad esaurimento posti