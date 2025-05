Al via Refe Holding che punta a trasformare il real estate italiano

Nel cuore di un mercato immobiliare sempre più complesso e frammentato, nasce Refe Holding Spa, una realtà che si propone come catalizzatore dell’evoluzione del settore, con un modello industriale fondato su governance integrata, innovazione digitale e visione strategica di lungo periodo.

Alla guida del progetto c’è l’avvocato Massimiliano Sammarco, professionista con oltre vent’anni di esperienza tra Europa e Americhe, noto per la sua capacità - precisa una nota - di strutturare modelli societari solidi, trasparenti e replicabili. Insieme a lui, in qualità di soci fondatori, Stefano Bianchi, figura di spicco nella gestione immobiliare, e Midas Touch S.r.l., società di formazione e consulenza per amministratori condominiali.

Ciò che distingue davvero Refe è la sua missione dichiarata: aggregare competenze, capitali e tecnologia per restituire valore concreto e misurabile a tutti gli attori della filiera – proprietari, gestori, inquilini, comunità.

Nel Consiglio di amministrazione siedono siedoono tra glli altri gli avvocati Carlo Pikler, a cui è affidato il coordinamento dell’area legale e sicurezza e Edoardo Molinari, anch’egli specializzato in diritto immobiliare, con l’obiettivo di garantire la piena compliance dei processi societari alle normative vigenti e consolidare la reputazione istituzionale del gruppo.

Secondo Sammarco, «Refe nasce per mettere a sistema competenze complementari e capitali pazienti, con l’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi, di trasparenza e di sostenibilità dell’intera filiera immobiliare». Una dichiarazione d’intenti confermata dalla struttura del progetto: piattaforme di servizi condivisi, investimenti mirati in soluzioni smart e partnership industriali selettive, il tutto in ottica Esg-oriented.

Il posizionamento di Refe è chiaro - conclude la nota - : proporsi come interlocutore unico e autorevole per investitori istituzionali, amministratori e operatori del comparto immobiliare che intendono abbracciare un nuovo paradigma, più efficiente, più digitale, più sostenibile.