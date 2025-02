Allarme Anammi: c’è aria di crisi in condominio

La morosità condominiale rialza la testa e rende più difficile la gestione dell’attività quotidiana. A denunciarlo è l’Anammi, l’Associazione Nazional-europea degli AMMinistratori d’Immobili, sulla base di un sondaggio interno che ha coinvolto i suoi oltre 13mila iscritti. Il fenomeno non è una novità, ma negli ultimi anni, in coincidenza con i momenti economici più difficili, come nel 2022 per via dei rincari energetici, ha vissuto picchi significativi.

«La nostra preoccupazione – afferma Giuseppe...