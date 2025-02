I requisiti indispensabili per l’agibilità del «basso»

La domanda Voglio comprare una casa costruita negli anni 50 a livello strada. Si tratta di un cosiddetto basso. Penso sia difficile avere l’agibilità, anche se c’è molta luce, grazie a finestre in vetrocemento apribili. Vorrei sapere che cosa dice la legge al riguardo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 febbraio 2025

Il Dm Sanità 5 luglio 1975 richiede, per attestare l’agibilità dell’immobile con destinazione residenziale, un’altezza netta interna non inferiore a 2,70 metri per gli ambienti interni, salvo poter scendere a 2,40 metri negli ambienti di servizio (disimpegni, bagni, corridoi eccetera), e una superficie minima complessiva di 38 metri quadrati, nel caso di alloggio...