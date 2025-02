Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Chiare, fresche e dolci acque anche in condominio. La verifica della qualità dell’acqua riguarda la salute di tutti gli abitanti. La norma, il decreto 18/2023 attribuisce all’amministratore il ruolo di gestore con obbligo sanzionato di verifica e di analisi dei rischi, analizzando ogni condominio in modo specifico e pianificando i controlli in modo rigoroso.

Focus in settimana anche sui danni a proprietà esclusiva da parti comuni: l’amministratore può agire per tutelare l’edificio nella sua unitarietà, specialmente in caso di vizi costruttivi delle parti comuni che danneggiano le proprietà private. Circa la ripartizione spese di riscaldamento: devono essere suddivise in base ai consumi effettivi, risultanti dalla lettura dei contabilizzatori di calore.

Lavori edili e sicurezza (patente a crediti): Il controllo spetta al condominio committente per il tramite dell’amministratore con sanzioni elevate per il mancato rispetto delle norme. Il caso della fioriera sul terrazzo esclusivo, porta all’analisi del diritto di proprietà ma anche a definire che l’attribuzione della spesa consegue alla necessità della modifica e rimozione da parte del condominio di eseguire i lavori.

Nuova puntata della lotta per le key box: la questione delle multe a Roma è un tema caldo, perché d’esempio per altre città. Come evitare che sia il condominio a pagare la sanzione. Energia, cala il prezzo durante la settimana. Gas al PSV da 0,57772 €/Smc il 14/02/2025 a 0,55313 €/Smc il 21/02/2025: - 4,26%. Elettricità al PUN da 0,15857 €/kWh il 14/02/2025 a 0,14481 €/kWh il 21/02/2025: - 8,68%

Gli altri argomenti. Amministratore: nel giudizio di revoca non è indispensabile il patrocinio di un difensore. Suoi obblighi: convocare l’assemblea, e comunicare l’esito di eventuali controversie legali. Compenso amministratore interno: non richiede l’apertura di partita Iva se l’attività non è svolta in modo professionale e rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Rendiconto: inammissibile il disavanzo di cassa a fine esercizio. Aspetti economici e fiscali: l’asseverazione dei costi della nuova facciata va ripartita solo tra i condòmini che hanno utilizzato l’attestazione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

Polizza di tutela legale: i costi devono essere ripartiti tra tutti i condòmini anche su chi si è opposto. Bonus barriere architettoniche: la detrazione del 75% spetta anche se la spesa è sostenuta da un solo condomino, ma solo entro il limite massimo consentito in base alla tabella millesimale. Cappello nuovo della canna fumaria: è a carico di tutti i condòmini che la utilizzano. Errori di progettazione: risponde il progettista, con responsabilità solidale con altre figure professionali coinvolte. Il “salva casa” e le sue storie: come prevedibile le interpretazioni delle Regioni bloccano regolarizzazioni e sanatorie.

Fallimento cooperativa edilizia: l’amministratore può esperire azione di rivendicazione per la restituzione di parti comuni, previa autorizzazione assembleare. Locazione e bed & breakfast: nei B&B obblighi per i locatori in materia di prevenzione incendi, inclusi estintori e rilevatori di gas con contratto di manutenzione. Vizi dell’immobile affittato: quando il conduttore ha diritto alla risoluzione del contratto o riduzione del canone. E quando l’inquilino può agire contro l’autore del danno in caso di infiltrazioni. «Basso» è bello: i requisiti per l’agibilità di una piccola abitazione a piano terra. Abuso edilizio: da demolire l’immobile abusivo anche se successivamente trasformato. Recupero del credito: come il condominio può far verificare l’accettazione tacita dell’eredità. Per il diritto di abitazione valgono le norme dell’usufrutto.

Immobiliare: in crescita se di pregio in aree turistiche e città di seconda fascia. Nidi dei colombi non rimossi: c’è la condanna al ripristino dei luoghi per chi imbratta la proprietà sottostante.

Nuove tecnologie cambiano la vita in condominio. L’installazione di telecamere nel locale spazzatura richiede una valutazione attenta della necessità e proporzionalità, rispettando la normativa sulla privacy. Biblio in condominio: c’è l’app per la gestione di biblioteche condominiali che promuove la coesione sociale.

