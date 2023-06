Alluvione in Emilia, donazione di Confabitare alla Protezione civile e alla Caritas

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Confabitare, l’associazione nazionale dei proprietari immobiliari, desidera esprimere la propria vicinanza e solidarietà a tutti i cittadini che a causa delle alluvioni in Emilia-Romagna stanno cercando di ripristinare le proprie case e riorganizzare le proprie vite.

Confabitare, in una nota, nel ringraziare le Istituzioni, la Protezione Civile, gli Enti e le Associazioni che stanno lavorando instancabilmente nel soccorso, in segno di sostegno e solidarietà, ha effettuato una donazione sia alla Protezione civile che alla Caritas.

Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, commenta: «Mentre le persone colpite dall’alluvione lottano per ricostruire e riorganizzare le proprie abitazioni, siamo profondamente incoraggiati dalla generosità straordinaria dimostrati da un numero considerevole di persone che, spontaneamente e con grande sacrificio, stanno offrendo il proprio aiuto a coloro che sono stati colpiti da questa terribile calamità. Desideriamo esprimere un particolare ringraziamento ai molti giovani e giovanissimi che, grazie all’entusiasmo proprio della loro età, stanno apportando un contributo inestimabile per alleviare le sofferenze della popolazione. Confabitare ha voluto offrire un ulteriore aiuto alle persone colpite dalle alluvioni, contribuendo con queste due donazioni alla ricostruzione delle aree colpite, al ripristino delle abitazioni e al supporto delle famiglie bisognose».

Confabitare rinnova il suo impegno nel supporto alle comunità locali e si unisce a tutti coloro che lavorano instancabilmente per aiutare le persone colpite da questa emergenza.