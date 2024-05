Amministratore di condominio, senza formazione periodica non si può esercitare l’attività

L’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, fra le altre cose, prevede che lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio sia subordinato alla frequentazione di un corso di formazione iniziale e allo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La stessa norma precisa poi che entrambi i requisiti non sono necessari nel caso in cui l’amministratore sia nominato tra i condòmini dello stabile. Per tutti gli altri ...

