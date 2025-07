Il diritto condominiale preso sul serio: il supercondominio si costituisce di fatto

Riguardo al supercondominio l’articolo 1117-bis del Codice civile ha risolto il vecchio dilemma fra l’applicazione delle disposizioni dettate per la comunione oppure quelle previste per il condominio e ha stabilito che si applicano queste ultime. La norma stabilisce infatti che le disposizioni relative al condominio costituite dagli articoli 1117/1139 si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomìni di unità immobiliari o di edifici...

