Amministratore legittimato alla mediazione sui contratti per le telecomunicazioni

La sentenza del Tribunale di Sassari 1216 del 6 febbraio 2025 si segnala per due importanti principi in materia condominiale: da un lato, afferma per la prima volta che l’amministratore di condominio può partecipare alla mediazione senza necessità di previa delibera assembleare; dall’altro, affronta il tema della qualificazione giuridica del contratto di cessione del lastrico solare per l’installazione di antenne per telecomunicazioni.

Sulla legittimazione dell’amministratore

Per quanto riguarda il primo aspetto, la sentenza segna una svolta...