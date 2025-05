Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Alla scadenza del 31 dicembre la presentazione dei piani nazionali di adozione della direttiva Case Green alla commissione Europea. Si conoscerà se gli incentivi avranno nuova vita. Da valutare sin da ora le possibilità di autoconsumo da fonti rinnovabili. Da Invitalia informazioni in vista della scadenza del bando il 17 giugno per gli impianti installati su edifici esistenti o loro pertinenze. La diagnosi energetica è obbligatoria per la prima erogazione. Le spese ammissibili includono l’impianto, i sistemi di accumulo – pari ad almeno il 75% dell’energia prodotta su base annua – e la manodopera, escludendo opere murarie non inerenti.

Per quanto riguarda il superbonus, l’opzione per spalmare le detrazioni su dieci anni per le spese 2022 non è recuperabile con una dichiarazione integrativa se non esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (interpello 130/2025 Entrate) ed é probabile che così sarà per le spese 2023.

Altro articolo sulle detrazioni per ristrutturazione in caso di vendita dell’immobile: secondo l’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir la detrazione non utilizzata si trasferisce all’acquirente, salvo diverso accordo nell’atto o in scrittura privata autenticata (Circolare 7/2021 delle Entrate). Per le detrazioni post decesso, in caso di rinuncia all’eredità del coniuge superstite, pur continuando a vivere nell’immobile, non può fruire delle quote residue, mancando la condizione di erede (Circolare Entrate 17/2023).

Conferma che non spettano bonus edilizi ai condomìni composti esclusivamente da box, poiché l’edificio non è residenziale ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir e della circolare 17/E/2023.

Sugli affitti brevi, precisazione che c’è la doppia aliquota per la cedolare secca (26% ordinaria e il 21% su un immobile a scelta per chi ne affitta fino a quattro); l’applicazione automatica del 21% sull’immobile con canone più elevato nella precompilata.

Per chi cambia la prima casa c’è l’estensione da uno a due anni del termine per rivendere l’abitazione pre posseduta, anche per gli atti stipulati prima del 1° gennaio 2025 se il termine annuale non era scaduto al 31 dicembre 2024 (Risposta Entrate 127/2025).

Passando alla vita e all’amministrazione condominiale, nullità della delibera di nomina dell’amministratore se non specifica analiticamente il suo compenso secondo sentenza del Tribunale di Milano. Secondo Tribunale di Genova c’è l’obbligo dell’amministratore di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 1130, n. 10, Codice civile), la cui omissione costituisce grave irregolarità giustificante la revoca giudiziale.

Per le spese legali, secondo il Tribunale di Milano lecito l’addebito pro quota anche ai condòmini attori contro il condominio, se anch’essi hanno tratto giovamento dall’attività legale (accertamento tecnico preventivo per vizi su parti comuni).

Sulla gestione della privacy in condominio (Gdpr), secondo il documento di indirizzo 20/2025 del Garante l’amministratore è titolare autonomo per le funzioni ex lege (articoli 1129 e 1130 Codice civile), mentre il condominio lo è per trattamenti strutturati come la videosorveglianza.

Il diritto al compenso per il progettista del superbonus 110% è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano anche in assenza di contratto specifico oltre al verbale assembleare, anche se il condominio ha poi rinunciato ai lavori.

È lo Stato a pagare le spese condominiali dei molti immobili confiscati alla criminalità, tramite l’Anbsc che registra ritardi nell’adempimento (Tribunale di Padova, 5 settembre 2018). Il Tribunale di Prato (2 maggio 2025) ha ammesso la tutela d’urgenza, articolo 700 Codice procedura civile, per la rimozione dei ponteggi, se l’appaltatore non provvede dopo la risoluzione del contratto, anche con penale giornaliera, e anche in caso di subappalto.

La sicurezza nei cantieri vede l’amministratore come garante anche post-chiusura lavori, con obbligo di verifica dell’idoneità dei lavoratori autonomi. L’amministratore è legittimato alla mediazione per contratti di telecomunicazioni senza previa delibera, secondo il Tribunale di Sassari che si è espresso anche sulla natura del contratto di cessione del lastrico solare. Contro il rumore eccessivo, ad esempio da pale eoliche, è possibile il sequestro. Per gli ostacoli all’accesso ai box, esempio paramuri, il condòmino può rimuoverli a proprie spese, informando l’amministratore.

La sostituzione del portone d’ingresso, parte comune ex articolo 1117 Codice civile, è a carico di tutti i condòmini per millesimi, inclusi i proprietari di soli box, salvo diverso regolamento. Il Giudice di pace di Pescara ha previsto una penale giornaliera per la ritardata comunicazione dei dati dei morosi da parte dell’amministratore ai creditori.

Altre notizie di rilievo includono il dibattito sulla compatibilità tra l’attività di amministratore e quella di mediatore immobiliare, la questione della prorogatio dell’amministratore cessato, la posizione di usufruttuario e nudo proprietario e il diritto di querela del conduttore per danni a parti comuni . A Verona, l’Appc ha espresso preoccupazioni sul cambio di destinazione d’uso da negozio ad abitazione. È stata ribadita la necessità della data certa per provare la risoluzione di un contratto di affitto con scrittura privata non registrata ai fini fiscali. Il reato di costruzione senza permesso cessa con la completa ultimazione dell’opera. Il trasferimento di proprietà di un immobile locato non richiede il consenso del conduttore. Il Tar Lazio ha annullato parti del decreto Aree Idonee per rinnovabili. Il mercato immobiliare di lusso è in crescita, con Milano in testa. Infine, un interpello (134/2025) ha chiarito che un accordo quadro per la cessione di rate superbonus non implica il trasferimento automatico dei crediti in caso di fusione societaria.

Sul Punto di Antonio Scarpa, gli approfondimenti su diligenza del notaio, azioni del singolo condomino verso l’appaltatore, locazione e mancato ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l’attività imprenditoriale esercitata dal conduttore, polizza fabbricati, regolamento di condominio, garanzia del venditore ex articolo 1469 Codice civile per situazioni di fatto, delibera condominiale inerente ai balconi e il fondo speciale per la manutenzione straordinaria

