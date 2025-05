Non è sanabile con una nuova delibera la nullità per omessa specifica del compenso dell’amministratore

La delibera condominiale di nomina dell’amministratore è nulla se non specifica analiticamente il compenso, come previsto dall’articolo 1129, comma 14, Codice civile. La successiva delibera che presenta il preventivo dei compensi non può sanare il vizio della nomina originaria, che resta invalida. Pertanto, il giudice dichiara la nullità della prima delibera, pur ritenendo cessata la materia del contendere in ragione della successiva regolarizzazione, e condanna il condominio soccombente al rimborso...

