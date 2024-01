Amministratore revocato per l’inerzia nel recupero dei crediti condominiali

Un professionista ha convenuto in giudizio un condominio chiedendo la condanna al pagamento di un importo a titolo di compensi e rimborsi spese per il periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore; di contro, il condominio ha presentato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni procurati nell’ambito della sua attività gestionale.

L’ordinanza della Cassazione 36277/2023, a definizione dei tre gradi di giudizio, ha accolto la domanda riconvenzionale per evidente inadempimento...