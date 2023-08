Le inadempienze che portano l’amministratore alla revoca di Augusto Cirla









La domanda La domandaUn amministratore di condominio, in sistematico regime di prorogatio, ha indetto, fin dal suo insediamento avvenuto nel 2017, l'assemblea ordinaria sempre nell’autunno di ogni anno e dal 2020, causa pandemia, neppure la convoca. Vorrei sapere se questo soggetto può pretendere dai condòmini, all’inizio di ogni anno, il saldo delle spese ordinarie di gestione nelle quote e alle scadenze da lui autonomamente stabilite, senza comunicare loro: - non solo il preventivo voce per voce, ma neppure l'importo complessivo di spesa; - quali tabelle abbia applicato per determinare le quote individuali di spesa, dal momento che la revisione di stima millesimale delle proprietà presenta gravi errori, formalmente contestatigli e a oggi senza alcun riscontro da parte sua; - neppure lo stato di ripartizione delle spese ordinarie da approvare in assemblea, secondo il regolamento di condominio, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, pena il decadimento automatico dell'amministratore inadempiente. Di fronte a quelle che ritengo gravi illegalità, nell'impossibilità di ogni verifica e controllo delle quote di spesa attribuitemi e nell’attesa che venga indetta l'assemblea ordinaria, ho sospeso i pagamenti da parte mia, ma non so se questo mio comportamento è corretto.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 31 luglio

Nella situazione descritta dal lettore, si è di fronte al tipico esempio di cattiva gestione condominiale, per la quale può essere chiesta giudizialmente - in sede di volontaria giurisdizione e dunque anche senza l’assistenza di un avvocato (benché questa sia opportuna) - la revoca dell’amministratore, in quanto inottemperante agli obblighi impostigli dall’articolo 1129 del Codice civile, primo fra tutti quello di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale della gestione e per la sua nomina. In ogni caso, se l’amministratore non vi provvede, almeno due condòmini portatori di almeno un sesto dei millesimi possono invitarlo a convocare l’assemblea con tale ordine del giorno (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile) e, se egli non provvede nei successivi giorni 10 dalla richiesta, i condòmini possono autoconvocare l'assemblea e revocarlo. Quanto ai pagamenti, il singolo condomino è obbligato a eseguirli solamente in presenza di un preventivo di spesa o di un rendiconto consuntivo approvato, mancando i quali i versamenti possono avvenire solo volontariamente per assicurare al condominio la necessaria provvista al fine di continuare la gestione. L’approvazione del consuntivo ( o del preventivo) costituisce, infatti, il presupposto essenziale affinché possa essere emesso il decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del condomino moroso.