Ammissibile la tutela d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 per il ripristino del tetto condominiale di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Giustificato il ricorso alla procedura cautelare per eliminare le infiltrazioni d'acqua all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26 maggio 2023, ha disposto, in via d'urgenza, la realizzazione immediata dei lavori necessari ed indifferibili per rimuovere le conseguenze delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale all'interno dei locali di proprietà dei ricorrenti, non essendo lo stato dei luoghi tale da consentire di attendere la definizione di un giudizio a cognizione piena. Un ulteriore ritardo nell'esecuzione degli opportuni interventi avrebbe, infatti, potuto...