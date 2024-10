Al via il progetto Anapic Edificio Sicuro patrocinato da Regione Lombardia

Due appuntamenti Anapic vengono segnalati in altrettante note dell’Associazione. Il 7 novembre è previsto un corso di aggiornamento mirato ad approfondire gli aspetti energetici degli stabili in tema di riqualificazione. L’appuntamento è fissato per le 17,00 presso la sede Astolia Gruppo Blu energy spa in Via Pizzoni 7 a Milano. Relatore Deborah De Angelis.

L’altro appuntamento è per il 15 novembre ed è relativo ad un progetto: edificio sicuro, una iniziativa per certificare i condomìni in tema di sicurezza, per salvaguardare e preservare il patrimonio immobiliare nazionale con un focus particolare sugli impianti esistenti . Il progetto patrocinato dalla Regione Lombardia sarà adottato sui primi edifici di Milano per estendersi sul territorio regionale e prevede, attraverso le verifiche degli esperti, di rilevare con un check le criticità provvedendo alla loro risoluzione per conseguire il certificato Edificio Sicuro con affissione di una targa all’esterno del condominio.

«Tutto ciò - precisa in una nota la presidente Anapic Lucia Rizzi - risponde agli adempimenti dell’amministratore riguardo al Ras Registro Anagrafe per la conseguente collocazione nel fascicolo del fabbricato . Alla prima fase di verifica seguirà la presentazione di una proposta di legge affinché tutti i condomìni siano Certificati edifici sicuri ».