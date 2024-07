Anche un regolamento del 1921 può vietare un moderno B&B

Come è noto spesso i regolamenti condominiali sono datati, specie quelli predisposti dal costruttore e registrati nei soli atti di acquisto degli appartamenti. Ebbene anche un regolamento contrattuale del 1921 spiega effetto dopo un secolo di vita ed è in grado di vietare in condominio un B&B e/o un affittacamere. Lo ha precisato il Tribunale di Roma nella sentenza 4158/ 2024 tentando di spiegare come mai una norma ante litteram riesca a sopravvivere al tempo e al costume sociale.

La vicenda processuale

La causa si snoda...