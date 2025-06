La revisione delle tabelle «alterate» dalle mansarde

La domanda

In un condominio gli appartamenti dell’ultimo piano fruiscono di mansarde, dotate di camere e di servizi, che hanno superfici pari al 50% di quella degli alloggi sottostanti. Non raggiungendo mai la maggioranza per ottenere la variazione dei millesimi, chiedo a chi ci si deve rivolgere per ottenere questo risultato, e se le spese che si sosterranno saranno poi restituite da quei condòmini le cui variazioni d’uso dei sottotetti hanno reso necessarie le nuove tabelle millesimali.