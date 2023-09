Appello Anapic: si annullino le multe a Milano comminate nei giorni delle alluvioni

Al rientro dalla vacanze molti cittadini si sono trovati sommersi di multe del Comune di Milano inviate ad agosto e quindi impossibilitati a pagare nella misura ridotta in caso di pagamento nei 5 giorni. Molte di esse si riferiscono a violazioni dell'area C compiute a luglio nel periodo delle alluvioni quando le strade erano impercorribili e l'unico modo per giungere a destinazione era entrare in Area C. Inoltre molti mezzi pubblici di superficie non erano utilizzabili perché la situazione come noto è tornata alla piena normalità solo il 2 settembre .

Lo scrive Anapic, Associazione nazionale amministratori di condominio, che, nella persona della presidente Lucia Rizzi, rivolge un appello all'Assessore all'urbanistica affinchè si disponga l'annullamento delle sanzioni amministrative irrogate nel periodo delle alluvioni nelle zone in cui la circolazione dei mezzi pubblici era sospesa a causa dei lavori di rimozione degli alberi caduti a seguito delle tempeste che hanno colpito la città durante l'estate.

Sarebbe altresì opportuno prosegue nella nota la presidente Rizzi consentire a coloro che già godono dei permessi di cui alla legge 104, ovvero che ne sono in possesso, di essere esentati dal divieto di circolazione in area C se e nella misura in cui l'ingresso in tale area si rende necessario per prestare assistenza al disabile.