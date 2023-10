Arriva in Italia Woltair e porta la transizione energetica nelle case

Punto di forza è il modello di business 30/50, con cui si impegna a installare il sistema entro 30 giorni dalla firma del contratto e a garantire uno sconto del 50% in caso di mancato rispetto del termine

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Una nota comunica che è approdato in Italia Woltair, il nuovo marketplace dedicato a prodotti e sistemi per l’efficientamento e il risparmio energetico in ambito residenziale, nato per favorire la transizione green semplificando la vita di clienti e installatori.

Grazie alla sua infrastruttura digitale e all’innovativo calcolatore, che consente di individuare le migliori soluzioni per il proprio fabbisogno termico, Woltair offre agli utenti finali un’ampia scelta di prodotti con servizio di installazione chiavi-in-mano, a partire dalle pompe di calore di ultima generazione nelle diverse fasce di mercato.

Come funziona Woltair

Woltair rende l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore un processo semplice, efficiente e sicuro. Grazie agli accordi con i principali marchi del settore e forte della sua posizione di principale servizio di confronto per le pompe di calore, l’azienda - prosegue la nota - mira ad offrire la più ampia selezione dei migliori prodotti, garantendo indipendenza dai produttori. Questo permette ai clienti di comparare e selezionare la soluzione più adatta alle loro esigenze tra un’ampia varietà di opzioni disponibili.

Punto di forza di Woltair è l’innovativo modello di business 30/50, con cui si impegna a installare il sistema entro 30 giorni dalla firma del contratto e a garantire uno sconto del 50% in caso di mancato rispetto del termine. Non solo efficienza, ma anche risparmio: grazie al calcolatore smart, sviluppato internamente, Woltair permette di determinare rapidamente il risparmio potenziale che gli utenti possono ottenere optando per una pompa di calore rispetto al loro attuale metodo di riscaldamento.

Consulenza sugli incentivi

Woltair offre un servizio completo che include anche la consulenza sugli incentivi previsti dalla legislazione, nonché le agevolazioni finanziarie offerte grazie ad accordi di finanziamento e rateizzazione con partner specializzati. Avvalendosi poi della collaborazione con esperti qualificati e partner locali, Woltair è in grado di fornire un servizio di progettazione gratuita, consulenza tecnica e assistenza attivo 24 ore su 24 per garantire ai clienti il massimo supporto durante l’intero processo.