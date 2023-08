Ascensore in edifici storici, silenzio/assenso se la soprintendenza non si pronuncia in 120 giorni di Ivana Consolo

L’articolo 4 della legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche introduce un regime di favore a tutela delle persone con problemi di mobilità









La tutela dei consociati più fragili può e deve passare da una serie di accomodamenti ragionevoli tali da rendere legittimo derogare alla disciplina generale. La giurisprudenza e il legislatore (nazionale e sovranazionale) hanno individuato, tra la normativa che tutela i disabili e le altre leggi, un rapporto tra legge speciale e legge ordinaria. La legge speciale si pone «su un gradino più alto»; da qui la piena operatività di meccanismi semplificatori/acceleratori quali il silenzio-assenso di cui si occupa la sentenza numero 12445 emessa dal Tar Lazio lo scorso 24 luglio.

La vicenda processuale

Due condòmini (coniugi) affetti da gravi patologie che ne pregiudicavano la capacità motoria e di deambulazione abitavano l’appartamento posto al quarto piano di un edificio condominiale di interesse storico-culturale, dunque sottoposto a tutela. Per garantire loro l’accesso all’abitazione, l’assemblea condominiale approvava la realizzazione di un ascensore nella chiostrina interna dell’edificio, con progetto trasmesso alla competente soprintendenza per l’acquisizione dell’autorizzazione necessaria.

La soprintendenza, facendo seguito a un preavviso di diniego, adottava un parere negativo, valutando come eccessivo l’ingombro effettivo dell’ascensore all’interno della chiostrina, ma soprattutto definendo il nuovo elemento come del tutto incongruo rispetto al contesto. Ad avviso dell’ente, l’ascensore andava a danneggiare irrimediabilmente i caratteri peculiari dello spazio architettonico in cui si inseriva, in quanto pregiudicava fortemente la percezione visiva, funzionale, e spaziale dei luoghi, oltre ad arrecare danni irreversibili alle murature storiche.

Il ricorso al Tar

I due coniugi decidevano di reagire avverso il parere negativo e spiegavano formale ricorso al Tar territorialmente competente, chiedendo l’annullamento dell’atto. A sostegno dell’azione intrapresa veniva essenzialmente addotta l’intervenuta formazione del cosiddetto silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione, essendo decorso il termine di legge (120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) previsto dalla normativa speciale sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989).

Il meccanismo acceleratorio

A essere investito della vicenda è il Tar Lazio, che reputa del tutto fondato il principale motivo di ricorso. Secondo i giudici amministrativi, laddove si tratti di eseguire un’innovazione funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche, da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, ferma restando l’esigenza di conseguire la preventiva autorizzazione della competente soprintendenza, l'organo ministeriale dovrà pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni.

L’articolo 4 della legge che disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche attua una tutela molto forte dei soggetti in condizioni di svantaggio, introducendo un regime di favore costituito dalla previsione del silenzio-assenso nel caso di mancata pronuncia dell’amministrazione sull’istanza di approvazione dei lavori per la rimozione degli ostacoli alla mobilità. Per quanto concerne gli immobili oggetto di vincolo storico-ambientale, sempre la legge 13/89 introduce una previsione simile, disponendo - al successivo articolo 5 - che sulla domanda di autorizzazione prevista, la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro 120 giorni dalla presentazione della stessa.

Con la disciplina speciale di cui alla legge in parola, il legislatore italiano ha inteso dare adeguata soddisfazione a esigenze ritenute meritevoli della massima considerazione in ragione della loro forte rilevanza sociale e del loro preminente rilievo anche a livello sovranazionale (Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità). Il meccanismo acceleratorio del silenzio-assenso appare perfettamente funzionale al nobile obiettivo perseguito.

La decisione

Poste le premesse normative fin qui illustrate, il Tar procede con l’esame del caso di specie. Ebbene, i ricorrenti asseriscono che l’istanza di autorizzazione per la realizzazione dell’ascensore è stata inoltrata in data 6 settembre 2022; da quel giorno iniziava a decorrere il termine di 120 giorni che scadeva il 4 gennaio 2023, esattamente il giorno in cui la soprintendenza ha emesso il preavviso di diniego, che non giunge a impedire il formarsi del silenzio-assenso.

A fronte delle osservazioni sul preavviso trasmesse dal condominio (in data 5 gennaio 2023) e scaduto (il 15 gennaio 2023) il termine di 10 giorni previsto dalla legge 241/90 per la riattivazione del procedimento sospeso per effetto del preavviso medesimo, l’iter procedimentale avrebbe dovuto essere concluso il giorno 16 gennaio 2023. Ma il definitivo parere sfavorevole della soprintendenza risale al 3 febbraio 2023.

Pertanto, comunque la si voglia vedere, appare chiaro che il provvedimento della soprintendenza è decisamente tardivo e la legge speciale che tutela le ragioni dei più fragili offre piena ed esaustiva tutela anche ai diritti dei due condòmini ricorrenti.