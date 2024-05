Aspetti peculiari della mediazione

La condizione di procedibilità

Tratto caratteristico della disciplina sulla mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 è che l’esperimento preliminare del tentativo di conciliazione attraverso la procedura di media-conciliazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, costituisce l’obbligatoria condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio (oltre che nelle seguenti altre materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione...