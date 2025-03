La mancanza di titoli abilitativi dell’immobile locato ad uso diverso configura un inadempimento del locatore?

La principale obbligazione che incombe sul locatore, ai sensi dell’art. 1575 cod. civ., è quella di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di mantenerla tale e, soprattutto, idonea a servire all’uso contrattualmente pattuito per tutta la durata della locazione. L’ inadempimento del locatore, ex artt. 1575 e 1576 cod. civ., comporta naturalmente la domanda di risarcimento del danno da parte del conduttore. Dunque, il locatore deve consegnare l’immobile con tutti i titoli abilitativi per il suo godimento.