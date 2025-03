La bonifica delle superfici cave contenenti amianto

Proposte operative per la bonifica delle canne fumarie in cemento amianto, la bonifica delle tubazioni mediante la tecnica del confinamento.

Per quanto riguarda superfici cave in amianto, generalmente negli immobili è possibile distinguere:

superfici cave compatte, costituite essenzialmente da materiali da costruzione in cemento amianto (impasto di cemento con amianto in ragione di circa il 15% in peso ed è un materiale che può rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o da agenti atmosferici), come ad esempio: tubazioni in cemento amianto, serbatoi in cemento amianto, canne fumarie in cemento amianto;

superfici cave metalliche (tubazioni), spesso coibentate con materiali friabili a base di amianto che costituiscono rivestimenti isolanti spesso con elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto.

In Tabella, con riferimento agli immobili, sono riportate le suddette superfici cave.

Proposte operative per la bonifica delle canne fumarie in cemento amianto

Le canne fumarie in cemento amianto, murate o esterne, possono comportare problematiche anche rilevanti per la protezione ambientale e delle persone in caso di effettuazione di operazioni di pulizia e di manutenzione. In particolare, il D.M. sanità 6 settembre 1994 anche per questi manufatti non prevede norme specifiche...