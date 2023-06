Asseverazione sismica tardiva e fruizione di Superbonus e Sismabonus, i chiarimenti delle Entrate di Deborah Maria Foti - Anapi

L’omessa presentazione prima dell’inizio dei lavori osta l’accesso all’agevolazione ma ci sono casi in cui la remissione in bonis può essere la soluzione

L’agenzia delle Entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione sismica prima dell’inizio dei lavori non consente l’accesso all’agevolazione fiscale, ma in alcuni casi è possibile ricorrere alla remissione in bonis per sanare la violazione e fruire del beneficio fiscale.

Il caso

Le Entrate tornano a parlare di Superbonus 110% e Sismabonus con la risposta 332/2023 con oggetto «Superbonus – omessa presentazione asseverazione - remissione in bonis - articolo 2-ter, decreto legge 16 febbraio...