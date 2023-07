Attestazione Soa obbligatoria per Superbonus e altri bonus edilizi di Deborah Maria Foti - Anapi

Terminato il periodo transitorio, dal 1° luglio è scattato l’obbligo definitivo di certificazione per le imprese ma solo per interventi agevolati superiori a 516.000 euro

Attraverso le disposizioni previste dall’articolo 10-bis del Dl numero 21/2022, convertito con legge numero 51/2022, dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo di attestazione Soa per le imprese esecutrici coinvolte in interventi che accedono all’agevolazione Superbonus e altri bonus edilizi per un importo superiore a 516.000 euro.

Applicazione dell’obbligo

L’obbligo di attestazione Soa si applica ai lavori agevolati tramite Superbonus, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus barriere architettoniche...