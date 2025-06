Audizione Anaci in Commissione antimafia sul tema dei beni confiscati e le spese condominiali arretrate

Finisce in commissione antimafia il caso dei ritardi nei pagamenti degli oneri condominiali relativi ad immobili confiscati alla criminalità e gestiti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). A rivolgersi alla Commissione Giorgio Cambruzzi, socio fondatore Anaci, che è stato in audizione lo scorso 12 giugno insieme al presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli.

L’invito è arrivato dal Comitato «gestione...