Il ricorso all’autorità giudiziaria non sostituisce le scelte discrezionali dell’assemblea

Con la sentenza del 13 maggio 2025 (Ruolo generale 3353/2024), il Tribunale di Catania offre un contributo rilevante su un tema ricorrente nei piccoli condomìni: fino a che punto è lecito invocare l’intervento del giudice ex articolo 1105 Codice civile per superare situazioni di stallo nella gestione della cosa comune? E come si coordina tale strumento con il regime “semplificato” dei condomìni sotto la soglia dell’articolo 1129 Codice civile?

