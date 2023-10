Autoconsumo colletivo e Cer tra cittadini, imprese e condomìni di Varese

La Camera condominiale di Varese con il patrocinio di Camera di Commercio di Varese organizza una giornata istituzionale per sensibilizzare i cittadini di Varese, e, quindi, i condòmini e le imprese locali verso forme di autoconsumo collettivo e di partecipazione alle Comunità energetiche rinnovabili (CER). Si tratta di lanciare un approccio sistematico e sostenibile, per migliorare l’efficienza energetica e contrastare il cambiamento climatico, senza dimenticare i vantaggi economici che ne derivano in termini di risparmio sulle bollette e/o di accumulo di profitti. L’evento istituzionale si celebrerà il 28 ottobre presso la Camera di Commercio di Varese all’interno della Sala Capriotti e parteciperanno gli avvocati Vincenzo Nasini e Rosario Dolce, oltre che l’ingegnere Massimo Carbone - esperto di energia.

Il fabbricato condominiale, per come sono state pensate le “configurazioni” in grado di prestarsi alla realizzazione dei sistemi di accumulo per l’autoconsumo e/o per la istituzione delle comunità energetiche pare essere l’agorà perfetta onde avviare simili programmi locali, i quali, peraltro, sono beneficiati da incentivi di carattere fiscale ed economici, contestualizzati pure secondo schemi regionali appositi. Prima di procedere è però consigliabile richiedere uno studio di fattibilità per evidenziare i punti critici dell’edificio e avere un pronostico dell’effettivo risparmio dopo l’installazione del fotovoltaico e del sistema di accumulo. Si offriranno, pertanto, durante l’evento spunti preziosi su come cittadini, imprese e condomìni possono interagire e, se del caso, beneficiare di queste pratiche

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Condominio negli edifici: autoconsumo e comunità energetiche - avvocato Rosario Dolce - esperto di diritto immobiliare e condominiale

Autoconsumo e comunità energetiche: il ruolo e l’importanza del condominio e del supercondominio - avvocato Vincenzo Nasini - esperto di diritto immobiliare

Aspettative, misurazioni, stime nel caso dell’autoconsumo collettivo - ingegnere Massimo Carbone - esperto di energia