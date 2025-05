Da campo da tennis ad area giochi per bambini: via libera al deliberato di assemblea

Non sono rari i fabbricati che possono disporre di aree esterne comuni, e non è raro che i condòmini si interroghino sui poteri che possono di fatto esercitare su tali aree. Ad esempio: se il condominio dispone di un vecchio campo da tennis ormai in disuso, potrebbe deliberare per adibire tale area a qualcosa di diverso, pur sempre a beneficio di tutti i condòmini? La sentenza numero 1231 del 13 aprile ultimo scorso, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risponde positivamente al quesito...

