Confabitare ad Avellino come riferimento per l’intera provincia

Una nota comunica che è ufficialmente nata Confabitare Avellino, nuova sede territoriale dell’associazione nazionale che tutela i diritti dei proprietari immobiliari. Un’iniziativa di grande valore, resa possibile grazie alla sinergia tra le Acli Provinciali di Avellino e Confabitare Nazionale, con l’obiettivo di offrire supporto qualificato ai cittadini nella gestione del patrimonio immobiliare. La sede, in Via Salvatore De Renzi 22, sarà - precisa la nota - un punto di riferimento per l’intera ...

