Barriere architettoniche, prevalenza delle esigenze di agibilità dell’edificio e di tutela dei portatori di handicap di Eugenio Correale

Si possono perciò installare anche cabine di un ascensore di dimensioni diverse rispetto a quelle previste dalla normativa

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza di Cassazione 19087 del 14 giugno 2022.

In sintesi

I condòmini hanno il diritto di installare, a proprie spese, un ascensore anche se di dimensioni ridotte e non in grado di rimuovere in modo completo le barriere architettoniche. Difatti, l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni...