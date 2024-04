Beato il paese che non necessita di condoni

Condonare, vocabolo ricorrente da decenni nella politica italiana, che ha trovato declinazioni (condono fiscale, edilizio, valutario, previdenziale) in ogni governo, spazio in ogni maggioranza, assertori e detrattori in ogni partito (a seconda delle convenienze del momento), indignazioni profonde da commentatori insigni, giustificazioni nobili dagli stessi commentatori se il condono, magari imbellettato ed esteticamente politically correct, è varato dalla maggioranza a cui vanno le loro simpatie. ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi